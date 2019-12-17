Рада досрочно закрыла вечернее заседание и вернулась к консультациям по рынку земли

"На комитете присутствовали представители депутатских фракций и групп. Они будут продолжать консультации и сегодня и, я думаю, что и завтра утром. Было предложение от всех фракций и депутатских групп сегодня продолжить работу не в пленарном режиме", - сказал Разумков.

Так, глава ВРУ закрыл вечернее заседание.

Напомним, Верховная Рада Украины завершила сегодняшнее утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель.