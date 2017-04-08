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Рада Безпеки ООН провела ще одне безрезультатне засідання щодо Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Третє поспіль екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії завершилося безрезультатно, повідомляє УНН з посиланням на dpa.

Учасники засідання обмінялися різкими критичними заявами, проекти резолюцій не розглядалися, відбулося обговорення ударів флоту США по авіабазі в Сирії.

Росія закликала США “терміново припинити агресію, приєднатися до зусиль із політичного урегулювання в Сирії та розпочати узгоджену боротьбу з терористичною загрозою”.

У свою чергу постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що атака на авіабазу в Сирії — “цілковито виправданий” крок.

“Ми готові зробити більше, але сподіваємося, що це не буде необхідним”, — додала вона.

 

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