Рада Безпеки ООН провела ще одне безрезультатне засідання щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Третє поспіль екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії завершилося безрезультатно, повідомляє УНН з посиланням на dpa.
Учасники засідання обмінялися різкими критичними заявами, проекти резолюцій не розглядалися, відбулося обговорення ударів флоту США по авіабазі в Сирії.
Росія закликала США “терміново припинити агресію, приєднатися до зусиль із політичного урегулювання в Сирії та розпочати узгоджену боротьбу з терористичною загрозою”.
У свою чергу постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що атака на авіабазу в Сирії — “цілковито виправданий” крок.
“Ми готові зробити більше, але сподіваємося, що це не буде необхідним”, — додала вона.