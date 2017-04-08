Совет Безопасности ООН провел еще одно безрезультатно заседание по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Третье подряд экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии завершилось безрезультатно, сообщает УНН со ссылкой на dpa.
Участники заседания обменялись резкими критическими заявлениями, проекты резолюций не рассматривались, состоялось обсуждение ударов флота США по авиабазе в Сирии.
Россия призвала США “немедленно прекратить агрессию, присоединиться к усилиям по политическому урегулированию в Сирии и начать согласованную борьбу с террористической угрозой”.
В свою очередь постоянная представительница США при ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии — “полностью оправдан” шаг.
“Мы готовы сделать больше, но надеемся, что это не будет необходимым”, — добавила она.