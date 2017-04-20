Р.Тіллерсон звинуватив Іран в "викликаючих тривогу провокаціях"

“Якщо пустити ситуацію на самоплив, Іран може піти по тому ж шляху, що і Північна Корея, і прихопить за собою весь світ”, — заявив Р.Тіллерсон, виступаючи у Вашингтоні.

“Для формування політики щодо Ірану необхідно, щоб ми враховували всі загрози, що виходять від Ірану, і абсолютно очевидно, що їх багато”, — заявив він.

У свою чергу Іран поки не коментував ці заяви Вашингтона. Раніше Тегеран послідовно заперечував звинувачення Заходу у спробі розробити ядерну зброю.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Рекс Тіллерсон поінформував Конгрес про плани переглянути скасування санкцій проти Ірану, яке передбачалося підписаною минулого року ядерною угодою.