Р.Тиллерсон обвинил Иран в "вызывающих тревогу провокациях"

“Если пустить ситуацию на самотек, Иран может пойти по тому же пути, что и Северная Корея, и прихватит с собой весь мир”, — заявил Р.Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

“Для формирования политики в отношении Ирана необходимо, чтобы мы учитывали все угрозы, исходящие от Ирана, и совершенно очевидно, что их много”, — заявил он.

В свою очередь Иран пока не комментировал эти заявления Вашингтона. Ранее Тегеран последовательно отрицал обвинения Запада в попытке разработать ядерное оружие.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил Конгресс о планах пересмотреть отмену санкций против Ирана , которое предполагалось подписанным в прошлом году ядерной соглашением.