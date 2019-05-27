Пєсков заявив, що позиція РФ щодо українських моряків не змінилася

"Позиція не може змінитися. Повинно завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", - сказав Пєсков.



Як повідомляв УНН, МЗС України надало до Міжнародного трибуналу ООН 93 листа доказів і процесуальних документів військових прокурорів про події в Керченській протоці.



Міжнародний трибунал з морського права в німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.



25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

