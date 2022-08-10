Заяви пєскова та захарової про Зеленського: ЦПД розвінчує маніпуляції від російських пропагандистів

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Спікер МЗС рф м.захарова заявила: "американські політики стоять за заявою Зеленського щодо "заклику до відповідальності [за спецоперацію] всього населення росії", оскільки ця заява націлена на руйнування зв’язків на Європейському континенті, бо політикам США вигідне ослаблення Європи". Це - маніпуляція!

· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області в.рогов заявив: "удар ЗСУ по Токмаку завдано як помсту за резолюцію про проведення референдуму щодо входження Запоріжжя до складу росії". Це - дезінформація!

· Спікер російського президента д.пєсков заявив: "В.Зеленський має розуміти, що країни Європи, що намагаються "покарати росію", вже активно платять за це – і самі країни, і їхні громадяни… рано чи пізно ці країни питатимуть, чи все правильно робить В.Зеленський". Це - маніпуляція!

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