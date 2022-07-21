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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Не здатні придумати нічого нового: Зеленський прокоментував російські фейки навколо свого імені

Не здатні придумати нічого нового: Зеленський прокоментував російські фейки навколо свого імені

Київ • УНН

 • 204333 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Під час вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські фейки навколо свого імені. Про це інформує УНН.

Деталі

Від російської пропагандистської машини з’явився старий-новий фейк про Президента України, що він в реанімації, що нібито обовʼязки Глави держави виконує Руслан Стефанчук.

Цитата

"Раніше майже щотижнево російські пропагандисти й посадовці вкидали фейки про те, що я нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую своїх обов’язків. Потім це все припинилось. І ось знову вкидають такі примітивні речі. Схоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються – не здатні придумати нічого нового", - прокоментував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський спростував фейк, який поширили хакери, про нібито поганий стан його здоров’я.

Українські Національні Новини

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