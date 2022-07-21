Не здатні придумати нічого нового: Зеленський прокоментував російські фейки навколо свого імені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Під час вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські фейки навколо свого імені. Про це інформує УНН.
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Від російської пропагандистської машини з’явився старий-новий фейк про Президента України, що він в реанімації, що нібито обовʼязки Глави держави виконує Руслан Стефанчук.
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"Раніше майже щотижнево російські пропагандисти й посадовці вкидали фейки про те, що я нібито кудись поїхав з України або нібито не виконую своїх обов’язків. Потім це все припинилось. І ось знову вкидають такі примітивні речі. Схоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються – не здатні придумати нічого нового", - прокоментував Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський спростував фейк, який поширили хакери, про нібито поганий стан його здоров’я.