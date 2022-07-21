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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не способны придумать ничего нового: Зеленский прокомментировал русские фейки вокруг своего имени

Не способны придумать ничего нового: Зеленский прокомментировал русские фейки вокруг своего имени

Киев • УНН

 • 204327 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал русские фейки вокруг своего имени. Об этом информирует УНН.

Детали

От российской пропагандистской машины появился старый-новый фейк о Президенте Украины, что он в реанимации, что якобы обязанности Главы государства исполняет Руслан Стефанчук.

Цитата

"Раньше почти еженедельно российские пропагандисты и чиновники вбрасывали фейки о том, что я якобы куда-то уехал из Украины или якобы не выполняю своих обязанностей. Затем это все прекратилось. И вот снова вбрасывают такие примитивные вещи. Похоже, даже снаряды лжи у оккупантов иссякают – не способны придумать ничего нового", - прокомментировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг фейк, который распространили хакеры, о якобы плохом состоянии его здоровья’я.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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