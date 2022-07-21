"Так міцно, як зараз, я себе ніколи не відчував": Зеленський відреагував на фейк про своє здоров’я

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“Сьогодні росія запустила чергові фейки, що держава не керується Президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше, в реанімації, через свій важкий стан здоров’я. Так ось, знаходжуся я в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ніколи не відчував. І погана новина для вас всіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70 (років – ред.). Слава Україні!” – сказав Зеленський.

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Нагадаємо

Сьогодні хакери здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media та поширили фейк про проблемі зі здоров’ям Президента України Володимира Зеленського.

У коментарі УНН пресссекретар Президента України Сергій Никифоров зазначив, що із Зеленським все гаразд, він виконує свої звичні обов'язки.