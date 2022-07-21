"Так крепко, как сейчас, я себя никогда не чувствовал": Зеленский отреагировал на фейк о своем здоровье

Цитата

“Сегодня россия запустила очередные фейки, что государство не управляется Президентом Зеленским, потому что он находится в больнице, точнее, в реанимации, из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя никогда не чувствовал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к преклонному возрасту, но 44 – это не 70 (лет – ред.). Слава Украине!” – сказал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Напомним

Сегодня хакеры совершили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media и распространили фейк о проблеме со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского.

В комментарии УНН пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров отметил, что с Зеленским все в порядке, он выполняет свои привычные обязанности.