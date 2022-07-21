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"Так крепко, как сейчас, я себя никогда не чувствовал": Зеленский отреагировал на фейк о своем здоровье

Киев • УНН

 • 120080 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг фейк, который распространили хакеры, о якобы плохом состоянии его здоровья. Соответствующее обращение глава государства записал в своем кабинете, передает УНН.

Цитата

“Сегодня россия запустила очередные фейки, что государство не управляется Президентом Зеленским, потому что он находится в больнице, точнее, в реанимации, из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя никогда не чувствовал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к преклонному возрасту, но 44 – это не 70 (лет – ред.). Слава Украине!” – сказал Зеленский.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Напомним

Сегодня хакеры совершили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media и распространили фейк о проблеме со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского.

В комментарии УНН пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров отметил, что с Зеленским все в порядке, он выполняет свои привычные обязанности.

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