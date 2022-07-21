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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В ОП відреагували на вкид фейку про Зеленського хакерами на радіо: з Президентом все гаразд

В ОП відреагували на вкид фейку про Зеленського хакерами на радіо: з Президентом все гаразд

Київ • УНН

 • 207328 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. З Президентом Володимиром Зеленським все гаразд. Він виконує свої звичні обов'язки. Так відреагував на фейк, що транслювався на двох радіостанціях після злому хакерами, пресс-секретар Президента України Сергій Никифоров у коментарі УНН.

Цитата

"З Президентом все гаразд. Він виконує свої звичні обов'язки", - сказав Никифоров.

Доповнення

На українське радіо здійснили кібератаку і "вкинули" фейк про Зеленського.

Українські Національні Новини

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