В ОП відреагували на вкид фейку про Зеленського хакерами на радіо: з Президентом все гаразд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З Президентом Володимиром Зеленським все гаразд. Він виконує свої звичні обов'язки. Так відреагував на фейк, що транслювався на двох радіостанціях після злому хакерами, пресс-секретар Президента України Сергій Никифоров у коментарі УНН.
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"З Президентом все гаразд. Він виконує свої звичні обов'язки", - сказав Никифоров.
Доповнення
На українське радіо здійснили кібератаку і "вкинули" фейк про Зеленського.