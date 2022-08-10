Заявления пескова и захаровой о Зеленском: ЦПД развенчивает манипуляции от российских пропагандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 августа, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Спикер МИД рф г.захарова заявила: "американские политики стоят за заявлением Зеленского по поводу "призыва к ответственности [за спецоперацию] всего населения россии", поскольку это заявление нацелено на разрушение связей на Европейском континенте, потому что политикам США выгодно ослабление Европы". Это – манипуляция!
· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области в.рогов заявил: "удар ВСУ по Токмаку нанесен как месть за резолюцию о проведении референдума по вхождению Запорожья в состав россии". Это – дезинформация!
· Спикер российского президента д.песков заявил: "В.Зеленский должен понимать, что страны Европы, пытающиеся "наказать россию", уже активно платят за это – и сами страны, и их граждане… рано или поздно эти страны будут спрашивать, все ли правильно делает В.Зеленский". Это – манипуляция!
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