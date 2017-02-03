П'ятьох посадовців "Генпрокуратури ЛНР" судитимуть заочно
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прокуратурою Луганщини до суду направлено обвинувальний акт стосовно 5 осіб, які обіймають керівні посади у “генеральній прокуратурі “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
П'ять громадян України наразі обіймають керівні посади у так званій “генеральній прокуратурі “ЛНР” та здійснюють свою діяльність на користь вказаної терористичної організації, вчиняють дії, спрямовані на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.
У зв’язку з тим, що так звані прокурори так званої “генеральної прокуратури “ЛНР” переховуються від слідства на тимчасово непідконтрольній українській владі території, за принципової позиції прокуратури області стосовно останніх здійснено процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування, за результатами якої обвинувальний акт направлено до суду.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, на Луганщині судитимуть бойовика "ЛНР".