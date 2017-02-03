Пять должностных лиц "Генпрокуратуры ЛНР" будут судить заочно
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении 5 лиц, занимающих руководящие должности в "генеральной прокуратуре "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Пять граждан Украины пока занимают руководящие должности в так называемой "генеральной прокуратуре ЛНР" и осуществляют свою деятельность в пользу указанной террористической организации, совершают действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.
В связи с тем, что так называемые прокуроры так называемой "генеральной прокуратуры "ЛНР" скрываются от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории, по принципиальной позиции прокуратуры области относительно последних осуществлена процедура специального (заочного) досудебного расследования, по результатам которой обвинительный акт направлен в суд.
Справка: санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, в Луганской области будут судить боевика "ЛНР".