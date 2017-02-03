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Пять должностных лиц "Генпрокуратуры ЛНР" будут судить заочно

Киев • УНН

 • 8191 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении 5 лиц, занимающих руководящие должности в "генеральной прокуратуре "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Пять должностных лиц "Генпрокуратуры ЛНР" будут судить заочно

Пять граждан Украины пока занимают руководящие должности в так называемой "генеральной прокуратуре  ЛНР" и осуществляют свою деятельность в пользу указанной террористической организации, совершают действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.

В связи с тем, что так называемые прокуроры так называемой "генеральной прокуратуры "ЛНР" скрываются от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории, по принципиальной позиции прокуратуры области относительно последних осуществлена ​​процедура специального (заочного) досудебного расследования, по результатам которой обвинительный акт направлен в суд.

Справка: санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, в Луганской области будут судить боевика "ЛНР".

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