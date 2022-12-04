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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31395 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Потрапили в оточення: п'ятеро грузинських добровольців загинули під Бахмутом

Потрапили в оточення: п'ятеро грузинських добровольців загинули під Бахмутом

Київ • УНН

 • 1419416 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Протягом останніх днів в оточенні під Бахмутом Донецької області опинилася група українських та грузинських добровольців з 57-ї бригади. У результаті поранено грузинського командира, ще п'ять грузинських бійців загинули. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку посольства України в Грузії та Telegram керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Цитата

"Жорстокі бої щодня, ворог кидає в бій все, що може. Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі...

Відомо про пораненого грузинського командира та п‘ятьох загиблих грузинських бійців. Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом. Я дуже співчуваю нашим грузинським братам", - написав Єрмак, дякуючи Грузії за підтримку в російсько-українській війні.

Деталі

Посольство України в Грузії оприлюднило імена і фото загиблих грузинських бійців: Авто Руруа, Роланд Кварацхелія,
Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія. Повідомляється, що вони загинули учора, 3 грудня.

Нагадаємо

Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.

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