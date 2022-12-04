Попали в окружение: пятеро грузинских добровольцев погибли под Бахмутом

ukru
19:57 • 23136 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 38315 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 79330 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128587 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132686 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110122 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104125 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90741 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111049 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136278 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 89749 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 43017 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 84028 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 30059 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

15:36 • 24232 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229217 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259730 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197850 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203196 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 23105 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 89749 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117022 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119485 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126963 просмотра
Актуальное
Попали в окружение: пятеро грузинских добровольцев погибли под Бахмутом

Попали в окружение: пятеро грузинских добровольцев погибли под Бахмутом

Киев • УНН

 • 1419415 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В последние дни в окружении под Бахмутом Донецкой области оказалась группа украинских и грузинских добровольцев из 57-й бригады. В результате ранен грузинский командир, еще пять грузинских бойцов погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в Грузии и Telegram руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Цитата

"Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести...

Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах. Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям", - написал Ермак и поблагодарил Грузию за поддержку в российско-украинской войне.

Детали

Посольство Украины в Грузии обнародовало имена и фото погибших грузинских бойцов: Авто Руруа, Роланд Кварацхелия,
Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия. Сообщается, что они погибли вчера, 3 декабря.

Напомним

Андрей Ермак рассказал, что происходит под Бахмутом Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой: российские оккупанты кладут как "мясо" сотни рашистов в надежде ослабить украинскую оборону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы