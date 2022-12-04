Попали в окружение: пятеро грузинских добровольцев погибли под Бахмутом

Цитата

"Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести...

Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах. Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям", - написал Ермак и поблагодарил Грузию за поддержку в российско-украинской войне.

Детали

Посольство Украины в Грузии обнародовало имена и фото погибших грузинских бойцов: Авто Руруа, Роланд Кварацхелия,

Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия. Сообщается, что они погибли вчера, 3 декабря.

Напомним

Андрей Ермак рассказал, что происходит под Бахмутом Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой: российские оккупанты кладут как "мясо" сотни рашистов в надежде ослабить украинскую оборону.