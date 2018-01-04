П'ятеро футболістів залишили "Зорю"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Бронзовий призер минулорічного чемпіонату України луганська "Зоря" понесла кадрові втрати, передає УНН з посиланням на прес-службу "Зорі".
По-перше закінчився термін орендної угоди у Дмитра Гречишкіна, права на якого належать "Шахтарю". По-друге, закінчився орендний контракт у Владислава Калитвинцева, який належить "Динамо". Обидва гравці повернулися в розташування своїх клубів.
Крім того, завершилися контракти у трьох гравців "Зорі". Колективу Юрія Вернидуба залишили голкіпер Олексій Шевченко і захисники Артем Сухоцький та Андрій Пилявський.
Нагадаємо, що раніше луганчани підсилились гравцями "Динамо" та камерунським футболістом.