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П'ять країн приєднаються до бойкоту ЧС-2018

П'ять країн приєднаються до бойкоту ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Низка країн запланували урядовий бойкот до майбутнього чемпіонату світу з футболу, який пройде цим літом на території Росії, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

За інформацією видання, дипломатичний бойкот планують провести офіційні особи з Польщі, Данії, Швеції, Австралії та Японії.

Очікується, що найближчим часом до бойкоту приєднаються уряди деяких інших держав.

Примітно, що бойкот має бути застосований тільки до офіційних членів уряду, а футболісти все-таки виступлять на ЧС-2018.

Нагадаємо, що раніше Ісландія оголошувала про дипломатичний бойкот спрямований на ЧС-2018

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