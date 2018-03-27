П'ять країн приєднаються до бойкоту ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Низка країн запланували урядовий бойкот до майбутнього чемпіонату світу з футболу, який пройде цим літом на території Росії, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
За інформацією видання, дипломатичний бойкот планують провести офіційні особи з Польщі, Данії, Швеції, Австралії та Японії.
Очікується, що найближчим часом до бойкоту приєднаються уряди деяких інших держав.
Примітно, що бойкот має бути застосований тільки до офіційних членів уряду, а футболісти все-таки виступлять на ЧС-2018.
Нагадаємо, що раніше Ісландія оголошувала про дипломатичний бойкот спрямований на ЧС-2018.