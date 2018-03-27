Пять стран присоединятся к бойкоту ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Ряд стран запланировали правительственный бойкот к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом на территории России, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
По информации издания, дипломатический бойкот планируют провести официальные лица из Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии.
Ожидается, что в ближайшее время к бойкоту присоединятся правительства других государств.
Примечательно, что бойкот должен быть применен только к официальным членам правительства, а футболисты все же выступят на ЧМ-2018.
Напомним, что ранее Исландия объявляла о дипломатическом бойкоте направленом на ЧМ-2018.