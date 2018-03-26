Уряд Ісландії оголосив дипломатичний бойкот РФ та не поїде на чемпіонат світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ісландські посадовці не відвідуватимуть Росію з нагоди чемпіонату світу з футболу, а також вирішили відмовитися від усіх контактів високого рівні з представниками РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ісландське видання Morgunblaðið.
“Всі двосторонні зустрічі з російськими посадовцями, а також високопосадовцями призупинені на невизначений період. У відповідності до цього рішення, ісландське керівництво не відвідуватиме РФ у рамках Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього літа”, — повідомило міністерство закордонних справ країни.
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Відповідне рішення було схвалене на засіданні уряду в понеділок, зазначає видання. Російського посла викликали до МЗС, щоб повідомити це рішення.
Водночас, Ісландія, на відміну від низки інших держав, не оголошуватиме персонами нон-грата російських дипломатів.
Нагадаємо, Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.