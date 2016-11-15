П’яна жінка випала з вікна третього поверху у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Цієї ночі у Шевченківському районі Запоріжжя по вулиці Полякова 54-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, випала з вікна третього поверху. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
О 2:34 на місце події прибули лікарі швидкої, які діагностували у жінки компресійний перелам грудного відділу хребта та алкогольне сп’яніння.
Жінку госпіталізовано до міськлікарні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, школяр покінчив життя самогубством на Рівненщині.