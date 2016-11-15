Пьяная женщина выпала из окна третьего этажа в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Этой ночью в Шевченковском районе Запорожья по улице Полякова 54-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна третьего этажа. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
В 2:34 на место происшествия прибыли врачи скорой, которые диагностировали у женщины компрессионный перелом грудного отдела позвоночника и алкогольное опьянение.
Женщина госпитализирована в горбольницу.
Напомним, как сообщал УНН, школьник покончил жизнь самоубийством в Ровенской области.