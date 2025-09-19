путін звільнив заступника глави своєї адміністрації козака, який виступав проти нападу на Україну
російський диктатор володимир путін звільнив дмитра козака з посади заступника глави адміністрації президента рф. козак був єдиним учасником засідання ради безпеки рф 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це йдеться у відповідному указі кремлівського правителя, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
"Звільнити козака дмитра миколайовича з посади заступника керівника адміністрації президента російської федерації", - йдеться у документі.
Нагадаємо
Напередодні російські ЗМІ повідомили, що заступник глави адміністрації президента рф дмитро козак пішов у відставку. Політик написав заяву про звільнення за власним бажанням ще на вихідних. За деякими даними, він продовжить свою діяльність у бізнесі, однак що це буде за бізнес, не уточнюється.

