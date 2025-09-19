путин уволил заместителя главы своей администрации козака, который выступал против нападения на Украину

российский диктатор владимир путин уволил Дмитрия Козака с должности заместителя главы администрации президента РФ. Об этом говорится в соответствующем указе кремлевского правителя, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним

Накануне российские СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак ушел в отставку. Политик написал заявление об увольнении по собственному желанию еще на выходных. По некоторым данным, он продолжит свою деятельность в бизнесе, однако что это будет за бизнес, не уточняется.

Козак был единственным участником заседания совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Попал в немилость: заместитель главы администрации путина козак призвал российского диктатора прекратить войну - NYT