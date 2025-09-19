$41.190.02
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
17:45 • 7730 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 17017 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 27308 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 38142 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 23890 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20380 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 31515 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16048 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 50139 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

путин уволил заместителя главы своей администрации козака, который выступал против нападения на Украину

Киев • УНН

 • 12 просмотра

российский диктатор владимир путин уволил дмитрия козака с должности заместителя главы администрации президента рф. козак был единственным участником заседания совета безопасности рф 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

путин уволил заместителя главы своей администрации козака, который выступал против нападения на Украину

российский диктатор владимир путин уволил Дмитрия Козака с должности заместителя главы администрации президента РФ. Об этом говорится в соответствующем указе кремлевского правителя, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним

Накануне российские СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак ушел в отставку. Политик написал заявление об увольнении по собственному желанию еще на выходных. По некоторым данным, он продолжит свою деятельность в бизнесе, однако что это будет за бизнес, не уточняется.

Козак был единственным участником заседания совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Вадим Хлюдзинский

