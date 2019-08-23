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Путін зібрав Радбез РФ через ракетні випробування США

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін провів екстрену нараду з постійними членами Ради безпеки Росії через випробування крилатої ракети, яке було проведено у США на початку цього тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Кремля.

"18 серпня в Сполучених Штатах проведений пуск крилатої ракети наземного базування, яка, за заявою американського військового відомства, влучила в ціль на відстані понад 500 кілометрів. Це лише підтверджує обґрунтованість виявленого нами раніше занепокоєння. Ми і раніше мали відомості, що США вже тривалий час займаються створенням забороненої по ДРСМД (договір про нерозповсюдження ракет малої та середньої дальності) зброї. Неодноразово вказували на це нашим партнерам", - заявив Путін.

Як зазначено, він доручив проаналізувати рівень загрози, створюваної згаданими діями США, для Росії, і "вжити вичерпних заходів із підготовки симетричної відповіді".

Нагадаємо, в Пентагоні в понеділок повідомили, що США 18 серпня вперше після виходу з ДРСМД випробували крилату ракету наземного базування із забороненими цим документом характеристиками: дальність польоту склала більше 500 км.

На ці ракетні випробування відреагував Кремль, заявивши, що США спочатку готували зрив домовленостей по ДРСМД, на що вказує проведене випробування ракет забороненої дальності.

Раді Безпеки ООН зібралося на екстрене засідання, скликане за ініціативою Росії і Китаю у зв'язку з випробуванням крилатої ракети.

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