Путин собрал Совбез РФ из-за ракетного испытания США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности России из-за испытания крылатой ракеты, проведенного в США в начале этой недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Кремля.
"18 августа в Соединенных Штатах произведен пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, попала в цель на расстоянии более 500 километров. Это лишь подтверждает обоснованность обнаруженного нами ранее беспокойства. Мы и раньше имели сведения, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенной по ДРСМД (договор о нераспространении ракет малой и средней дальности) оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнерам", - заявил Путин.
Как указано, он поручил проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США, для России, и "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".
Напомним, в Пентагоне в понедельник сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.
На эти ракетные испытания отреагировал Кремль, заявив, что США сначала готовили срыв договоренностей по ДРСМД, на что указывает проведенное испытание ракет запрещенной дальности.
Совете Безопасности ООН собралось на экстренное заседание, созванное по инициативе России и Китая в связи с испытанием крылатой ракеты.