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У Радбезі ООН відбувається екстрене засідання через ракетні випробування США

У Радбезі ООН відбувається екстрене засідання через ракетні випробування США

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Раді Безпеки ООН йде екстрене засідання, скликане за ініціативою Росії і Китаю. Москва і Пекін попросили членів Радбезу зібратися на засідання в зв'язку з випробуванням крилатої ракети, яке було проведено в США на початку цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Трансляція засідання ведеться на сайті ООН.

Росія і Китай вважають, що дії Вашингтона несуть "загрозу міжнародному миру і безпеці".

19 серпня США повідомили про випробування крилатої ракети звичайної конфігурації. Ракета влучила в ціль, пролетівши понад 500 кілометрів.

Це перше подібне випробування після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який був укладений між США і СРСР в 1987 році.

Нагадаємо, в ООН занепокоєні розробкою США, Китаєм і РФ гіперзвукової зброї.

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