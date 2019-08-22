У Радбезі ООН відбувається екстрене засідання через ракетні випробування США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Раді Безпеки ООН йде екстрене засідання, скликане за ініціативою Росії і Китаю. Москва і Пекін попросили членів Радбезу зібратися на засідання в зв'язку з випробуванням крилатої ракети, яке було проведено в США на початку цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Трансляція засідання ведеться на сайті ООН.
Росія і Китай вважають, що дії Вашингтона несуть "загрозу міжнародному миру і безпеці".
19 серпня США повідомили про випробування крилатої ракети звичайної конфігурації. Ракета влучила в ціль, пролетівши понад 500 кілометрів.
Це перше подібне випробування після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який був укладений між США і СРСР в 1987 році.
Нагадаємо, в ООН занепокоєні розробкою США, Китаєм і РФ гіперзвукової зброї.