В Совбезе ООН идет экстренное заседание из-за ракетных испытаний США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Совете Безопасности ООН идет экстренное заседание, созванное по инициативе России и Китая. Москва и Пекин попросили членов Совбеза собраться на заседание в связи с испытанием крылатой ракеты, которое было проведено в США в начале этой недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Трансляция заседания ведется на сайте ООН.
Россия и Китай считают, что действия Вашингтона несут "угрозу международному миру и безопасности".
19 августа США сообщили об испытании крылатой ракеты обычной конфигурации. Ракета поразила цель, пролетев более 500 километров.
Это первое подобное испытание после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987 году.
Напомним, в ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвуковой оружия.