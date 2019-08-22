В Совбезе ООН идет экстренное заседание из-за ракетных испытаний США

Трансляция заседания ведется на сайте ООН.

Россия и Китай считают, что действия Вашингтона несут "угрозу международному миру и безопасности".

19 августа США сообщили об испытании крылатой ракеты обычной конфигурации. Ракета поразила цель, пролетев более 500 километров.

Это первое подобное испытание после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987 году.

Напомним, в ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвуковой оружия.