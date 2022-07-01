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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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путін заявив, що хоче повністю "об'єднатися" з білоруссю через "тиск Заходу"

путін заявив, що хоче повністю "об'єднатися" з білоруссю через "тиск Заходу"

Київ • УНН

 • 213015 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Російський диктатор володимир путін у зверненні до учасників форуму регіонів росії та білорусі заявив, що хоче повністю об'єднатися з білоруссю через “зовнішній безпрецедентний тиск”, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск з боку так званого "колективного Заходу" підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси", - заявив диктатор.

Деталі

Лідер кремлівського режиму також заявив, що москва і мінськ розвиватимуть співпрацю з постачання добрив та продовольства на світові ринки.

Нагадаємо

25 червня диктатор путін провів переговори з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком. Останній скаржився на "польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля білорусі", а ще натякав, що "заборона Литви на залізничний транзит вантажів фактично оголошення війни".

Тим часом у білорусі військові комісаріати вивчають можливості проведення прихованої мобілізації.

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