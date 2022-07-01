путін заявив, що хоче повністю "об'єднатися" з білоруссю через "тиск Заходу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Російський диктатор володимир путін у зверненні до учасників форуму регіонів росії та білорусі заявив, що хоче повністю об'єднатися з білоруссю через “зовнішній безпрецедентний тиск”, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск з боку так званого "колективного Заходу" підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси", - заявив диктатор.
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Лідер кремлівського режиму також заявив, що москва і мінськ розвиватимуть співпрацю з постачання добрив та продовольства на світові ринки.
Нагадаємо
25 червня диктатор путін провів переговори з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком. Останній скаржився на "польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля білорусі", а ще натякав, що "заборона Литви на залізничний транзит вантажів фактично оголошення війни".
Тим часом у білорусі військові комісаріати вивчають можливості проведення прихованої мобілізації.