В беларуси военными комиссариатами изучаются возможности проведения скрытой мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС.