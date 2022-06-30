В білорусі військовими комісаріатами вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", - йдеться в повідомленні.
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