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путин заявил, что хочет полностью объединиться с беларусью из-за "давления Запада"

путин заявил, что хочет полностью объединиться с беларусью из-за "давления Запада"

Киев • УНН

 • 213014 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Российский диктатор владимир путин в обращении к участникам форума регионов россии и беларуси заявил, что хочет полностью объединиться с беларусью из-за "внешнего беспрецедентного давления", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", - заявил диктатор.

Детали

Лидер кремлевского режима также заявил, что москва и минск будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки.

Напомним

25 июня в россии диктатор путин провел переговоры с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко. Последний жаловался на "полёты авиации НАТО с ядерным оружием возле беларуси", а еще намекал, что "запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов фактически оглашение войны".

Тем временем в беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации.

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