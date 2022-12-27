путін заборонив продавати нафту країнам, які підтримали "стелю цін"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін підписав указ про заходи у відповідь на введення стелі цін на російську нафту. Як пишуть росЗМІ, відповідний документ забороняє постачання нафти фізично юридичним особам, якщо під час укладання контрактів використали механізми стелі цін, передає УНН.
Деталі
Указ про спецзаходи у зв'язку зі стелею цін на нафту і нафтопродукти рф:
▪️ забороняє постачання у разі зазначення в контрактах прямо чи опосередковано межі ціни;
▪️ заборона на постачання нафти по стелі цін набуває чинності з 1 лютого 2023 р, діє до 1 липня 2023 р;
▪️ дату заборони постачання нафтопродуктів визначить кабмін;
▪️ президент може давати спеціальний дозвіл на постачання нафти та нафтопродуктів.
Раніше
3 грудня Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту та нафтопродукти, які походять або експортуються з росії, на рівні 60 доларів США за барель.
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