Путін скористався провалами антикорупційних органів для критики України

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 36375 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 68018 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 79946 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 82335 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 110102 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 160228 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 174162 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213962 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201020 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187737 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 101071 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 32297 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 59298 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 106052 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 147792 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 147792 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 106052 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 256702 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 379300 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 634520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86387 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124980 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150655 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171666 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183987 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Путін скористався провалами антикорупційних органів для критики України

Путін скористався провалами антикорупційних органів для критики України

Київ • УНН

 • 181166 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У своєму вчорашньому зверненні до народу президент РФ Володимир Путін, аргументуючи незалежність так званих "Л/ДНР", неодноразово торкався теми корупції в Україні, повідомляє УНН.

Деталі

Провал боротьби з корупцією очевидний і для українців, нині ця проблема турбує співвітчизників не менше, ніж дестабілізація на Донбасі, але й Путін не позбавив себе можливості це зайвий раз підкреслити. 

"Корупція, яка, без сумніву, є викликом та проблемою для багатьох країн, зокрема й для Росії, в Україні набула якогось вже особливого характеру. Вона буквально просочила, роз'їла українську державність, усю систему, усі гілки влади", - сказав він.

Причому ці провали він пов'язав не лише з некомпетентністю керівництва антикорупційних органів, а й посольством США, яке нібито їх курирує.

"Посольство США безпосередньо контролює Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Вищий антикорупційний суд. Роблять це під слушним приводом підвищення ефективності боротьби з корупцією. Ну, добре, а результати де? Корупція як цвіла пишним кольором, так і цвіте, пишніше, ніж раніше", - сказав Путін у своєму зверненні.

Додамо

Про результати боротьби з корупцією, точніше їхню відсутність, красномовно свідчить нещодавній індекс сприйняття корупції, де Україна погіршила свої позиції, опинившись по сусідству з такими африканськими країнами як Габон та Нігер. 

Водночас щороку Україна витрачає на утримання НАБУ, ВАКС та САП понад мільярд гривень бюджетних коштів. Тільки автопарк НАБУ коштував українцям 105 млн грн, або приблизно 4 млн доларів.

У квітні цього року закінчується семирічний термін повноважень Артема Ситника на посаді директора бюро, і, як він сам зазначає, в НАБУ він залишатися не збирається. Ситник, нагадаємо, очолював увесь цей час антикорупційне бюро, незважаючи на офіційний статус корупціонера.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84