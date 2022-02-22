Путін скористався провалами антикорупційних органів для критики України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У своєму вчорашньому зверненні до народу президент РФ Володимир Путін, аргументуючи незалежність так званих "Л/ДНР", неодноразово торкався теми корупції в Україні, повідомляє УНН.
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Провал боротьби з корупцією очевидний і для українців, нині ця проблема турбує співвітчизників не менше, ніж дестабілізація на Донбасі, але й Путін не позбавив себе можливості це зайвий раз підкреслити.
"Корупція, яка, без сумніву, є викликом та проблемою для багатьох країн, зокрема й для Росії, в Україні набула якогось вже особливого характеру. Вона буквально просочила, роз'їла українську державність, усю систему, усі гілки влади", - сказав він.
Причому ці провали він пов'язав не лише з некомпетентністю керівництва антикорупційних органів, а й посольством США, яке нібито їх курирує.
"Посольство США безпосередньо контролює Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Вищий антикорупційний суд. Роблять це під слушним приводом підвищення ефективності боротьби з корупцією. Ну, добре, а результати де? Корупція як цвіла пишним кольором, так і цвіте, пишніше, ніж раніше", - сказав Путін у своєму зверненні.
Додамо
Про результати боротьби з корупцією, точніше їхню відсутність, красномовно свідчить нещодавній індекс сприйняття корупції, де Україна погіршила свої позиції, опинившись по сусідству з такими африканськими країнами як Габон та Нігер.
Водночас щороку Україна витрачає на утримання НАБУ, ВАКС та САП понад мільярд гривень бюджетних коштів. Тільки автопарк НАБУ коштував українцям 105 млн грн, або приблизно 4 млн доларів.
У квітні цього року закінчується семирічний термін повноважень Артема Ситника на посаді директора бюро, і, як він сам зазначає, в НАБУ він залишатися не збирається. Ситник, нагадаємо, очолював увесь цей час антикорупційне бюро, незважаючи на офіційний статус корупціонера.