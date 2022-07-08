"путін скаже – я радий за тебе. Мені пох…": перехоплена розмова окупанта з подругою про шанси повернутись додому
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У перехопленій розмові окупант обговорює з подругою намагання дружин військових російської танкової бригади, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому. Рашист зазначив, що вони нічого не можуть зробити, щоб їх повернути. Розмову оприлюднило Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Цитата
У ГУР повідомляють, що окупант обговорює з подругою намагання дружин військових російської танкової бригади, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому: "Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде. Дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути. Що до путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)".
Деталі
Жінка мріє про те, щоб чоловіка відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає: "Я б зробив так, щоб потім не повернутися".
Доповнення
Двоє російських окупантів у перехопленій розмові розповідають, що від їхніх підрозділів майже нічого не залишилось. Тому вони вимагають від своїх командирів повернути їх додому.