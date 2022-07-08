"путін скаже – я радий за тебе. Мені пох…": перехоплена розмова окупанта з подругою про шанси повернутись додому

Цитата

У ГУР повідомляють, що окупант обговорює з подругою намагання дружин військових російської танкової бригади, яку відправили на війну в Україну, повернути чоловіків додому: "Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде. Дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути. Що до путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)".

Деталі

Жінка мріє про те, щоб чоловіка відпустили додому хоч на місяць. На що він відповідає: "Я б зробив так, щоб потім не повернутися".

Доповнення

Двоє російських окупантів у перехопленій розмові розповідають, що від їхніх підрозділів майже нічого не залишилось. Тому вони вимагають від своїх командирів повернути їх додому.