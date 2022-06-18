Російські загарбники просять командування повернути їх додому, бо в ротах залишилося по 10-15 людей - перехоплення ГУР

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“Справи взагалі сумні тут. Інженери, які приїхали — 6 людей, їх одразу тут в піхоту віддали. І вони сьогодні пішли розмовляти, всі у відмову. Вони готові сісти, перервати контракт. Їм все пох.... Від нас тут залишилось кілька людей, вони також всі завтра-післязавтра поїдуть. У військову поліцію, прокуратуру, вони всі звільняються”, — сказав один з них.

Окупант розповідає, як у їхній підрозділ прийшов замполіт бригади та заявив, що вони всі підуть у піхоту.

“Просто вирішили всіх нас в піхоту. Немає людей. В ротах залишилось по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них в штабі дані висять — укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться”, — каже він.

Загарбник зазначає, що якщо до них приїдуть командири взводів, їм ні з ким буде працювати.

“Немає ні саперів, ні екіпажів. Немає керівників. Ми вже морально так вбиті... У мене в голові не тримається: чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилось. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей”, — додав він.

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