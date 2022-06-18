Российские захватчики просят командование вернуть их домой, потому что в ротах осталось по 10-15 человек – перехват ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Двое российских оккупантов в перехваченном разговоре рассказывают, что от их подразделений почти ничего не осталось. Поэтому они требуют от своих командиров вернуть их домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
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“Дела вообще печальные здесь. Инженеры, приехавшие — 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказе. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все пох.... От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-после завтра поедут. В военной полиции, прокуратуре, они все увольняются”, — сказал один из них.
Оккупант рассказывает, как в их подразделение пришел замполит бригады и заявил, что они все пойдут в пехоту.
“Просто решили всех нас в пехоту. Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация. В них в штабе данные висят — укомплектованность нашей бригады 87%. Нас здесь даже 10% не наберется”, — говорит он.
Захватчик отмечает, что если к ним приедут командиры взводов, им нет с кем будет работать.
“Нет ни саперов, ни экипажей. Нет управленцев. Мы уже морально так убиты... В меня в голове не держится: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 человек”, — добавил он.
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