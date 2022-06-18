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Российские захватчики просят командование вернуть их домой, потому что в ротах осталось по 10-15 человек – перехват ГУР

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Двое российских оккупантов в перехваченном разговоре рассказывают, что от их подразделений почти ничего не осталось. Поэтому они требуют от своих командиров вернуть их домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Цитата

“Дела вообще печальные здесь. Инженеры, приехавшие — 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказе. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все пох.... От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-после завтра поедут. В военной полиции, прокуратуре, они все увольняются”, — сказал один из них.

Оккупант рассказывает, как в их подразделение пришел замполит бригады и заявил, что они все пойдут в пехоту.

“Просто решили всех нас в пехоту. Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация. В них в штабе данные висят — укомплектованность нашей бригады 87%. Нас здесь даже 10% не наберется”, — говорит он.

Захватчик отмечает, что если к ним приедут командиры взводов, им нет с кем будет работать.

“Нет ни саперов, ни экипажей. Нет управленцев. Мы уже морально так убиты... В меня в голове не держится: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 человек”, — добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Если ничего не изменится, люди начнут сами себя стрелять”: оккупант объясняет жене, как вернуть его домой — перехват ГУР

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