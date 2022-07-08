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"путин скажет – я рад за тебя. Мне пох…": перехвачен разговор оккупанта с подругой о шансах вернуться домой

Киев • УНН

 • 274209 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В перехваченном разговоре оккупант обсуждает с подругой попытки жен военных российской танковой бригады, которую отправили на войну в Украину, вернуть мужей домой. Рашист отметил, что они ничего не могут сделать, чтобы вернуть их. Беседу обнародовало Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Цитата

В ГУР сообщают, что оккупант обсуждает с подругой попытки жен военных российской танковой бригады, которую отправили на войну в Украину, вернуть мужей домой: "Я их понимаю замечательно. Мужчины поехали на учения. А приезжают не все из этих, вроде бы учений. Сначала поехали на обучениеучения, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет. Жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть. Что к путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. путин скажет – я рад за тебя. Мне пох… (безразлично). И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично)".

Детали

Женщина мечтает о том, чтобы мужчину отпустили домой хоть на месяц. На что он отвечает: "Я сделал бы так, чтобы потом не вернуться".

Дополнение

Двое российских оккупантов в перехваченном разговоре рассказывают, что от их подразделений почти ничего не осталось. Потому они требуют от своих командиров вернуть их домой.

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