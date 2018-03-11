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Путін розповів, що його дід працював у Леніна та Сталіна

Путін розповів, що його дід працював у Леніна та Сталіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін розповів про роботу його діда кухарем у Володимира Леніна і Йосипа Сталіна. Про це пише Газета ру, повідомляє УНН.

“Він кухарем у нього працював, спочатку у Леніна, потім у Сталіна, в одній з підмосковних дач, в Горках”, — сказав Путін в фільмі журналіста Андрія Кондрашова.

Путін додав, що діда та інших старших родичів не репресували. Він також розповів, що дід по материнській лінії воював у Першу світову війну на російсько-австрійському фронті.

Як повідомляв УНН, в цьому ж фільмі Путін заявив, що повернення анексованого Криму Україні неможливо за жодних умов.

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