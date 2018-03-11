Путин рассказал, что его дед работал у Ленина и Сталина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент России Владимир Путин рассказал о работе его деда поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Об этом пишет Газета ру, сообщает УНН.
“Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках”, — сказал Путин в фильмежурналиста Андрея Кондрашова.
Путин добавил, что деда и других старших родственников не репрессировали. Он также рассказал, что дед по материнской линии воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.
Как сообщал УНН, в этом же фильме Путин заявил, что возвращение аннексированного Крыма Украине невозможно ни при каких условиях.