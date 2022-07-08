путін пригрозив «катастрофічними наслідками» в разі подальших санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. диктатор росії володимир путін пригрозив Заходу далекосяжними наслідками, якщо проти москви будуть введені нові санкції, передає УНН.
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Виступаючи на нараді з урядовцями, путін заявив, що «подальше застосування санкцій може призвести до серйозніших, без перебільшення, катастрофічних наслідків для світового енергетичного ринку», повідомляють у п'ятницю росЗМІ.
путін ще раз послався на «економічний бліцкриг», який Захід веде проти росії.
Стверджуючи, що це вдалося, він визнав, що «ці дії, обмеження завдають шкоди нашій економіці, і є безлічі ризиків».
путін сказав, що російським компаніям доведеться готуватися до нафтового ембарго та шукати додаткові можливості для експорту енергоресурсів.
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Вчора, 7 липня, диктатор заявляв, що війна може затягтися доти, доки «не залишиться останній українець».