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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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путін пригрозив «катастрофічними наслідками» в разі подальших санкцій

путін пригрозив «катастрофічними наслідками» в разі подальших санкцій

Київ • УНН

 • 549967 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. диктатор росії володимир путін пригрозив Заходу далекосяжними наслідками, якщо проти москви будуть введені нові санкції, передає УНН.

Деталі

Виступаючи на нараді з урядовцями, путін заявив, що «подальше застосування санкцій може призвести до серйозніших, без перебільшення, катастрофічних наслідків для світового енергетичного ринку», повідомляють у п'ятницю росЗМІ.

путін ще раз послався на «економічний бліцкриг», який Захід веде проти росії.

Стверджуючи, що це вдалося, він визнав, що «ці дії, обмеження завдають шкоди нашій економіці, і є безлічі ризиків».

путін сказав, що російським компаніям доведеться готуватися до нафтового ембарго та шукати додаткові можливості для експорту енергоресурсів.

Додамо

Вчора, 7 липня, диктатор заявляв, що війна може затягтися доти, доки «не залишиться останній українець».

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