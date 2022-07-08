пути пригрозили «катастрофическими последствиями» в случае дальнейших санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. диктатор россии владимир путин пригрозил Западу дальновидными последствиями, если против москвы будут введены новые санкции, передает УНН.
Детали
Выступая на совещании с чиновниками, путин заявил, что «дальнейшее применение санкций может привести к более серьезным, без преувеличения, катастрофическим последствиям для мирового энергетического рынка», сообщают в пятницу росСМИ.
путин еще раз сослался на «экономический блицкриг», который Запад ведет против россии.
Утверждая, что это удалось, он признал, что «эти действия, ограничения наносят вред нашей экономике, и есть множество рисков».
путин сказал, что российским компаниям придется готовиться к нефтяному эмбарго и искать дополнительные возможности для экспорта энергоресурсов.
Добавим
Вчера, 7 июля, диктатор заявлял, что война может затянуться до тех пор, пока «не останется последний украинец».