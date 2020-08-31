Путін поговорив з прем'єром Японії про його відставку

“У зв’язку з вирішенням Сіндзо Абе покинути пост прем’єр-міністра Володимир Путін подякував йому за спільну роботу, великий особистий вклад у розвиток двостороннього співробітництва. Глава японського управління також високо оцінив багатолітню конструктивну взаємодію з президентом Росії. З обох сторін підкреслили важливість продовження зусиль з укріплення добросусідських відносин між Росією та Японією в інтересах народів двох країн, безпеки та стабільності всього Азіатсько-Тихоокеанського регіонального регіону”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, прем’єр Японії Сіндзо Абе 28 серпня заявив про бажання піти у відставку через погіршення стану здоров’я. Він також повідомив правлячу коаліцію в складі Ліберально-демократичної партії та партії “Комейто”, що не збирається призначати тимчасово виконуючого обов’язки прем’єра, а планує перебувати на посаді, поки ЛДП не надасть нову кандидатуру йому на заміну. Вибори прем’єра, як очікується, пройдуть 14 вересня, а 17 вересня парламент затвердить його в якості глави уряду.

Сіндзо Абе знаходиться на чолі Ліберально-демократичної партії та на посаді прем’єра з грудня 2012 року. Перший його прем’єрський термін тривав з вересня 2006 по вересень 2007 року. У серпні Абе став абсолютним рекордсменом за тривалістю безперервного перебування на прем’єрській посаді за всю історію Японії (7 років і 8 місяців). На практиці прем’єр-міністром зазвичай стає глава правлячої партії після голосування в парламенті.