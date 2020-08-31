Путин поговорил с премьером Японии о его отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который решил уйти со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.
“В связи с решением Синдзо Абэ об уходе с поста премьер-министра Владимир Путин поблагодарил его за совместную работу, большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России. С обеих сторон подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, премьер Японии Синдзо Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также уведимил правящую коалицию в составе Либерально-демократической партии и партии “Комэйто”, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться в должности, пока ЛДП не подаст новую кандидатуру ему на замену. Выборы премьера, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.
Синдзо Абэ находится во главе Либерально-демократической партии и в должности премьера с декабря 2012 года. Первый его премьерский срок длился с сентября 2006-го по сентябрь 2007 года. В августе Абэ стал абсолютным рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания на премьерской должности за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев). На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.