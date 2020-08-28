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Прем'єр Японії заявив, що йде у відставку за станом здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який займає цю посаду найдовше серед інших, заявляє, що йде у відставку через загострення хронічної хвороби. Про це пише AP, передає УНН.

Прем'єр Японії заявив, що йде у відставку за станом здоров'я

"Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Японії, який обіймає посаду прем'єр-міністра довше всіх інших, заявляє, що йде у відставку через загострення хронічної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Занепокоєння з приводу здоров'я Абе виникло цього літа і посилилося цього місяця, коли він два тижні поспіль відвідував токійську лікарню для медичних оглядів.

Абе визнав, що у нього виразковий коліт з підліткового віку, і сказав, що цей стан можна контролювати за допомогою лікування.

Очікується, що Абе, термін повноважень якого закінчується в вересні 2021 року, залишиться до тих пір, поки новий лідер партії не буде обраний і офіційно схвалений парламентом.

Раніше про відставку Абе з посади прем’єр-міністра Японії повідомили ЗМІ.

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