Премьер Японии заявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который занимает эту должность дольше всех остальных, заявляет, что уходит в отставку из-за обострения хронической болезни. Об этом пишет AP, передает УНН.
"Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, занимающий пост премьер-министра дольше всех остальных, заявляет, что уходит в отставку из-за возобновления хронической болезни", - говорится в сообщении.
Беспокойство по поводу здоровья Абэ возникло этим летом и усилилось в этом месяце, когда он две недели подряд посещал токийскую больницу для медицинских осмотров.
Абэ признал, что у него язвенный колит с подросткового возраста, и сказал, что это состояние можно контролировать с помощью лечения.
Ожидается, что Абэ, срок полномочий которого истекает в сентябре 2021 года, останется до тех пор, пока новый лидер партии не будет избран и официально одобрен парламентом.
Ранее об отставке Абэ с поста премьер-министра Японии сообщили СМИ.