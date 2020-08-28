ЗМІ: прем’єр-міністр Японії йде у відставку

“Прем’єр-міністр Абе вирішив подати у відставку, оскільки хоче уникнути ситуації, коли національним справам заважатиме загострення хронічної хвороби. Прем’єр-міністр Абе повинен провести прес-конференцію ввечері 28-го, і, схоже, він сам пояснить причини”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що Абе вперше став прем’єр-міністром у 2006 році у віці 52 років, але тоді подав у відставку через хронічні проблеми зі здоров’ям. Він повернувся до влади у 2012 році і знову обійняв посаду прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНН раніше, уряд Японії має намір забезпечити вакциною від коронавірусу всіх жителів країни до середини 2021 року.



