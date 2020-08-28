СМИ: премьер-министр Японии уходит в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
"Премьер-министр Абэ решил подать в отставку, поскольку хочет избежать ситуации, когда национальным делам будет мешать обострения хронической болезни. Премьер-министр Абэ должен провести пресс-конференцию вечером 28-го, и, похоже, он сам объяснит причины", - говорится в сообщении.
Добавим, что Абэ впервые стал премьер-министром в 2006 году в возрасте 52 лет, но тогда подал в отставку из-за хронических проблем со здоровьем. Он вернулся к власти в 2012 году и снова занял пост премьер-министра.
Как сообщал УНН ранее, правительство Японии намерено обеспечить вакциной от коронавируса всех жителей страны к середине 2021 года.