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Пандемія: Японія до середини наступного року має намір забезпечити усіх жителів країни вакциною від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Уряд Японії має намір забезпечити вакциною від коронавірусу всіх жителів країни до середини 2021 року. Про це в п’ятницю повідомила газета Yomiuri, зазначає УНН.

Пандемія: Японія до середини наступного року має намір забезпечити усіх жителів країни вакциною від COVID-19

Вона зазначає, що відповідний пункт буде входити в новий пакет заходів протидії поширенню коронавірусу. За даними видання, офіційно про такі плани має оголосити прем’єр-міністр Сіндзо Абе в ході спеціальної прес-конференції, яка пройде в п’ятницю.

Японія вже підписала контракти з британо-шведською фармацевтичної компанією AstraZeneca і американською Pfizer на поставку по 120 млн доз їх експериментальних вакцин. В даний час японська влада веде переговори ще з п’ятьма іноземними компаніями. В країні також ведеться розробка і тестування декількох вакцин, однак є ймовірність, що їх комерційна реалізація може початися пізніше, ніж продаж закордонних аналогів, а кількість доз буде обмежено.

За останніми даними, загальна кількість інфікованих на території Японії перевищилп 66,4 тис., жертвами коронавірусу стали 1 254 людини. Згідно з даними ВООЗ — в Японії 64 668 інфікованих, з них — 1 226 загинули.

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